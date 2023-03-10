В марте в Петербурге бензин подорожал на 0,8%

В целом по стране потребительские цены на бензин увеличились на 0,6%, а оптовая стоимость от производителей понизилась на 1%.

Средняя стоимость бензина в Петербурге в марте выросла на 0,8% по сравнению с февралем. Соответствующие данные опубликовал Росстат накануне.

В целом по стране потребительские цены на бензин увеличились на 0,6%, а оптовая стоимость от производителей понизилась на 1%. Больше всего бензин подорожал в Томской, Ярославской и Ленинградской областях (+1,3%). В Москве бензин вырос в цене на 0,9%.

За неделю с 8 по 14 апреля в Северной столице бензин подорожал на 0,1%. Так, автомобилисты заправлялись маркой АИ-92 по стоимости от 56 до 58 рублей за литр, маркой АИ-95 – от 60 до 64 рублей. Премиальные сорта топлива АИ-98 и выше предлагались по ценам от 71 до 89 рублей за литр.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)