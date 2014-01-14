За неделю цены на бензин в Петербурге выросли на 0,1%

В Северной столице автомобилисты заправлялись бензином марок АИ-92 по цене от 56 до 58,03 рубля за литр.

Стоимость топлива в России с 8 по 14 апреля 2025 года поднялась: средняя цена литра бензина увеличилась на 8 копеек, достигнув отметки 59,55 рубля, а дизель стал дороже на 5 копеек, составив 71,09 рубля за литр, сообщается в материалах Росстата.

Рост цен на автомобильный бензин отмечался в течение недели в 56 регионах страны. В частности, в Петербурге недельный прирост составил 0,1%.

Так, в Северной столице автомобилисты заправлялись бензином марок АИ-92 по цене от 56 до 58,03 рубля за литр, маркой АИ-95 — от 60,6 до 64,16 рубля, премиальные сорта топлива АИ-98 и выше предлагались по ценам от 71,08 до 89,24 рубля за литр.

На прошлой неделе стоимость бензина в Петербурге выросла на 0,2%. Стоимость литра бензина марки АИ-92 колебалась от 55,6 до 57,58 рублей, марки АИ-95 — от 60,1 до 63,71 рубля, а марки АИ-98 и выше — от 69,6 до 88,64 рубля.

Фото: Piter.TV