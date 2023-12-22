Стимулирующие меры для программы "Комфортная городская среда" подготовят в Ленобласти

В частности, в регионе планируется ввести механизм депремирования глав администраций поселений, которые не подают заявки на участие в программе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил разработать дополнительные стимулы для муниципалитетов и исполнителей, участвующих в программе "Комфортная городская среда". Об этом он сообщил на аппаратном совещании и в своем Telegram-канале.

В частности, в регионе планируется ввести механизм депремирования глав администраций поселений, которые не подают заявки на участие в программе "Комфортная городская среда". Также будет создан "черный список" поставщиков, к работе которых есть серьезные претензии. В Ленинградской области также планируется установить лимит требований к муниципалитетам по софинансированию программы в зависимости от их бюджетной обеспеченности. При районных общественных палатах будут созданы комиссии по благоустройству.

Обновленные в рамках проекта "Комфортная городская среда" пространства будут приниматься публично, с привлечением общественности и СМИ. Для сотрудников Центра компетенции и специалистов муниципалитетов будут организованы учебные занятия.

Ранее мы сообщили о том, что проверка автоматических постов весового контроля большегрузов стартовала в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко