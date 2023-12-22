Проверка автоматических постов весового контроля большегрузов стартовала в Ленобласти

Вес эталонного грузовика точно известен и рассчитывается до сотых.

На дорогах Ленинградской области проводится проверка автоматических пунктов контроля веса для большегрузных автомобилей. Один из таких пунктов на Приморском шоссе прошел ежегодную метрологическую проверку и функционирует корректно.

В области всего установлено шесть таких автоматических пунктов. Они измеряют вес фур в процессе движения, определяя наличие перегрузки.

Как сообщили 3 июня в Telegram-канале Dorogi_lo, вес эталонного грузовика точно известен и рассчитывается до сотых. Он проезжает через весы, и затем происходит сравнение полученных данных.

По Приморскому шоссе эталонный грузовик проехал несколько раз, меняя скорость движения. Иногда к грузовику добавляли прицеп, чтобы сымитировать движение большегрузного автомобиля с множеством осей.

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Видео: Telegram / Dorogi_lo