"Ингосстрах" узнал, какой стиль одежды предпочитают жительницы Санкт-Петербурга

Среди стилей одежды лидируют бохо и милитари.

Совместное исследование "Ингосстраха" и Финансового университета при Правительстве РФ показало, какие цвета и стили одежды предпочитают женщины Санкт-Петербурга.

Согласно опросу, большинство женщин выбирает черный цвет (15%), зеленый (14%), красный (9%), желтый (7%) и белый (6%). Почти половина опрошенных (45%) предпочитают платья, 14% — футболки, 11% — брюки, 9% — шорты, 8% — рубашки и 7% — куртки.

Среди стилей одежды лидируют бохо и милитари (32% и 31% соответственно). Менее популярны винтажный стиль (6%), классический и деловой стили (по 4%).

В качестве аксессуаров жительницы Санкт-Петербурга выбирают сумки и рюкзаки (62%), очки (29%). Реже используют ремни и пояса (7%), шарфы, платки и галстуки (4%), а также кольца (4%).

Пополнение гардероба новыми стильными вещами становится все более выгодным, ведь каждая покупка может стать еще приятнее благодаря накопленному кешбэку. Это позволяет экономить деньги и при этом делать гардероб разнообразнее и ярче. Например, приобрести онлайн-сертификаты, в том числе в магазины одежды и обуви, можно на сайте "Инго Экосистемы", оплатив покупку ингорублями. Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы – вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха"

Ранее эксперты выяснили, что почти у 57% жителей Санкт-Петербурга плохая погода вызывает депрессию.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)