На Петроградке и Васильевском острове три газона стали стихийными парковками
Сегодня, 14:25
Комплексы фиксации автомобилей выезжали по локациям 44 раза.

В Петроградском и Василеостровском районах водители превратили три газона в стихийные стоянки. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 22 декабря. 

Комплексы фиксации автомобилей выезжали по локациям 44 раза, было выявлено 81 нарушение. После штрафов на общую сумму 250 тыс. рублей нарушители не возвращались на зеленые насаждения, но со временем их заменяли другие. Контроль ведут ГИБДД и ГАТИ. 

На Петроградке уже подготовлен проект обустройства тротуара, на Васильевском острове скоро установят ограждения или вазоны. 

Ранее на Piter.TV: система фотофиксации Петербурга помогла выявить 7,7 млн нарушений ПДД. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

