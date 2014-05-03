В Петербурге 14 октября стартовал отопительный сезон

Тем временем в городе продолжается реконструкция тепловых сетей.

В Северной столице 14-го октября начался отопительный сезон домов и учреждений. Также в городе с прошлой недели ведется реконструкция тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Сообщений о происшествиях на фоне подачи тепла не поступало. Тем не менее, при отсутствии теплоснабжения или его настройки жителям рекомендуют обращаться в управляющую домом компанию или же звонить по номеру 004.

В ходе проведения испытаний теплооборудования городом было ликвидировано около 1800 дефектов, которые находились в зоне ответственности компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" – нынче выкупленной петербургскими властями. Сейчас, когда "Теплосеть" полностью принадлежит городу, Северную столицу ожидает "залповая" реконструкция теплосетей.

Так, уже на прошлой неделе в Адмиралтейском районе было заменено 18,5 км труб. Как утверждает губернатор города Александр Беглов, в ближайшие 5 лет Смольный планирует обновить порядка 500 км теплопровода.

Ранее отопительный сезон стартовал и в Ленинградской области. Также без происшествий.

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