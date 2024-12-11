В Павловском музее-заповеднике завершена реставрация старинного письменного прибора

Этот экземпляр прибора поступил в Павловск из музея Революции и с 1974 года экспонировался в Кабинете коллекционера на выставке "Русский жилой интерьер конца XVIII – начала XX веков".

В музее-заповеднике "Павловск" восстановили редкий письменный прибор из французского гриотового камня и бронзы, который был создан на рубеже XIX–XX веков.

По словам старшего научного сотрудника Ольги Баженовой, подобные приборы с подставками из вишневого камня и бронзовыми элементами были популярны в то время. Их производила мастерская Карла Верфеля — известного поставщика императорского двора. Сохранилось письмо великого князя Константина Константиновича к его сыну с просьбой приобрести в магазине Верфеля письменный набор в подарок, включающий чернильницы, песочницы и канделябры.

Этот экземпляр прибора поступил в Павловск из музея Революции и с 1974 года экспонировался в Кабинете коллекционера на выставке "Русский жилой интерьер конца XVIII – начала XX веков". Однако из-за повреждений прибор нуждался в реставрации: на колоннах виднелись сколы, часть деталей была склеена, а на подставке обнаружилась трещина.

Реставрационные работы провели специалисты Константин Стулов и Владимир Балаков. В ходе разборки экспоната были найдены обрывки газеты 1956 года — вероятно, тогда проводилась первая попытка его восстановления. Поврежденные элементы заменили на новые из идентичного материала, а утраченные ножки воссоздали по сохранившемуся аналогу подсвечника. Детали из бронзы очистили и восстановили их исторический крепеж.

Теперь письменный прибор вернется на свое место в экспозиции третьего этажа Павловского дворца.

Фото: ГМЗ "Павловск"