На Балтийской таможне обнаружили контрабанду. Головы мифических существ перевозились из Индонезии в Москву

Часть перевозимых декоративных изделий, как оказалось, имеют художественную ценность.

Сотрудники Балтийской таможни выявили контрабандный товар. Ими оказались 12 старинных деревянных статуй идолов и настенных масок из Индонезии. Товар ехал получателю из Москвы.

Согласно декларации в контейнере перевозили 147 "декоративных изделий". Товар прибыл на Турухтанный таможенный пост, его отправили на досмотр. Объект включили в список подозрительного. При вскрытии выяснилось, что часть товара имеет признаки культурных ценностей, при этом сопроводительных документов при них не было.

Эксперты из Минкульта РФ подтвердили, что 12 предметов имеют художественное значение. Они были созданы 50 лет назад и более. Например, к культурным ценностям отнесли пять скульптур головы мифического существа, четыре маски с изображением духа предка, рельефное панно.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни