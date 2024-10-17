Станция переливания крови появится во Фрунзенском районе

Донор пояснил, что в нынешнем помещении руководство станции делает все возможное для улучшения инфраструктуры, но расширить коридоры и кабинеты уже невозможно.

По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова во Фрунзенском районе будет построена новая станция переливания крови. По данным "Петербургского дневника", проектирование объекта находится на завершающей стадии.

О планах по строительству станции на улице Олеко Дундича рассказал Станислав Давыдов, представитель Городской станции переливания крови (ГСПК) и почетный донор РФ. Давыдов напомнил, что исторически основная станция переливания крови в Санкт-Петербурге находилась в Александро-Невской лавре. Только в 2007 году она переехала на нынешнюю площадку на Московском проспекте, 104, в здание бывшей больницы Коняшина.

Донор пояснил, что в нынешнем помещении руководство станции делает все возможное для улучшения инфраструктуры, но расширить коридоры и кабинеты уже невозможно. Еще один аспект – это постоянное увеличение числа медицинского оборудования, различных анализаторов и лабораторной техники.т Кроме того, у Городской станции переливания крови есть еще одна площадка в городе Пушкине, куда ежедневно отправляется транспорт станции с различными материалами и задачами.

Александр Беглов принял решение о создании единой городской станции переливания крови во Фрунзенском районе после посещения нынешней станции. По словам Станислава Давыдова, проектирование сейчас приближается к завершению. Основные параметры уже утверждены.