На замену автоматических дверей на станции метро "Василеостровская" выделят 89 млн рублей

В Петербурге на станции метро "Василеостровская" готовится масштабная модернизация: в мае начнутся работы по замене автоматических дверей. Стоимость контракта, размещенного на портале "Госзакупки", составляет 88,7 млн рублей, а победителя конкурса определят 24 апреля.

Необходимость замены вызвана тем, что балки дверных конструкций выходят за установленные габариты. Начало работ запланировано на 18 мая. Полное завершение модернизации намечено на весну 2027 года. Чтобы не мешать пассажиропотоку, все работы будут проводиться исключительно в ночное время — с 01:00 до 05:00.

К участию допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не имеющие записей в реестре недобросовестных поставщиков. Обновление дверей на "Василеостровской" станет первым этапом большой городской программы, в рамках которой планируется модернизировать входные группы еще на восьми станциях метро.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готов к продлению метро до Пулково.

