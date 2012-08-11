Строительство новых станций метро в Петербурге ускорят: город увеличивает финансирование и расширяет программу работ

Город уже подготовил решения по расширению Лахтинско-Правобережной линии: на продолжении маршрута за "Горным институтом" появятся станции "Морской фасад" и "Гаванская".

В 2026 году Санкт-Петербург увеличит расходы на строительство метро на 20 млрд рублей. Такое решение стало частью трёхлетней программы, благодаря которой общий объём инвестиций в подземку превысит 200 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит активизировать работы на нескольких направлениях сразу. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Город уже подготовил решения по расширению Лахтинско-Правобережной линии: на продолжении маршрута за "Горным институтом" появятся станции "Морской фасад" и "Гаванская". Эти объекты включены в адресно-инвестиционную программу, а завершение их строительства запланировано на период с 2028 по 2034 год.

Также стартует подготовка к развитию Красносельско-Калининской линии. В ближайшее время проектировщики начнут работу по корректировке трассировки и уточнению мест размещения станций, включая будущую "Улицу Доблести". Её строительство должно начаться в 2028 году. Продление линии продолжится до станции "Сосновая Поляна" и включит промежуточные остановки "Брестская", "Улица Доблести" и "Петергофское шоссе".

Разработка маршрутов требует тщательной подготовки из-за сложных геологических условий Петербурга: слабых грунтов и подземных вод. Поэтому городская администрация подчёркивает, что выбор точного пути и параметров строительства должен быть полностью безопасным и надёжным.

Фото: Piter.tv