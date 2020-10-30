Здание "Макдональдса" на Московском проспекте оцепляли из-за сообщения посетителя о заминировании

Спустя 6 часов подозреваемого в совершении правонарушения нашли.

Накануне экстренные службы оцепили "Макдональдс", а посетителей вывели из здания. Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах, что это произошло из-за сообщения о заминировании.

В 12:07 29-го октября по номеру "112" позвонил заместитель директора ресторана. По его словам, около 11:25 в общепит зашел неизвестный и сообщил о том, что ресторан заминирован и скоро взорвется.

Из помещения эвакуировали 35 человек, среди них персонал и посетители. В результате осмотра опасных устройств и веществ не обнаружили.

Вечером этого же дня правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им является 31-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK