Стали известны подробности о проведении ралли "Выборг - 2020"

Соревнование пройдет на этой неделе.

В четверг, 30 июля, начнется Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту "Выборг – 2020". Уже на следующий день, 1 августа, на Рыночной площади соберутся участники соревнования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятие начнется в 9:15, а стартовый сигнал прозвучит в 9:30. Участники ралли проедут по специальной трассе общей протяженностью 179,7 километров. Отметим, что 81,5 километров пути необходимо будет преодолеть в скоростном режиме.

Финишируют спортсмены в 17:20. Еще через час пройдет церемония экспресс-награждения.

Напомним, что в качестве организаторов соревнований выступают "Спортивная федерация автомобильного спорта Ленинградской области", региональный комитет по физической культуре и спорту, администрация Выборгского района и ОО "Фаворит-Выборг".

Ранее мы рассказали о том, что любители бега готовятся к "Выборгскому полумарафону - 2020".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, ВКонтакте / vyborg_interesting