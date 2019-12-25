Любители бега готовятся к "Выборгскому полумарафону - 2020"

Движение на некоторых улицах будет ограничено.

В воскресенье, 2 августа, в Выборге пройдет XV Выборгский полумарафон - 2020. Мероприятия пройдет с учетом противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По решению организаторов, первоначальное количество участников было сокращено. Так, в городе пройдут только соревнования на дистанцию 10 и 21 километр. Забег на дистанцию 3,5 км пришлось отменить.

Кроме того, для спортсменов назначено разное время проведения забега. Старт дистанции на 21 километр и 100 метров объявят в 11:00, на 10 километров – в 11:10 и 11:20. Участники начнут свой маршрут от мемориала "Танк". Церемония награждения победителей пройдет на стадионе "Авангард" в 13:30.



Отметим, что в связи с мероприятием 2 августа движение автомобилей и общественного транспорта будет ограничено на следующих улицах:

На Советской улице от пересечения с Выборгской улицей до Морской набережной (с 11:00 до 12:00);

На улице Гагарина от пересечения с проспектом Победы до пересечения с Одесским переулком, на Крепостном мосту, на набережной 30-го Гвардейского корпуса от Крепостного моста до Петровского моста, на улице Данилова от пересечения с Морской набережной до пересечения с Московским проспектом и на тротуаре и ½ полосы движения по улице Данилова от пересечения с Московским проспектом до пересечения с Приморским шоссе (c 11.00 до 13.30).

Добавим, что в качестве организаторов фестиваля выступает администрация Выборгского района, МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Фаворит", а также общественная организация "Старт молодежных инициатив". Также "Выборгский полумарафон 2020" будет включать в себя состязания "VyborgRun". Кроме того, 26 июля уже прошло состязание по плаванию "VyborgSwim" в парке "Монрепо". На четверг, 30 августа, назначены соревнования триатлону "VyborgTri", а на 13 декабря - лыжные гонки "VyborgSki".

Ранее мы рассказали о том, что на Смоляном мысе пройдет "NORTH WEST FEST".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, ВКонтакте / vyborg_interesting