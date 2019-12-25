На Смоляном мысе пройдет "NORTH WEST FEST"

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Выборгского района.

В субботу, 1 августа, на Смоляном мысе в Выборге впервые пройдет музыкально-поэтический фестиваль "NORTH WEST FEST". Мероприятие будет посвящено 93-й годовщине со дня образования 47-ого региона.

Основная программа фестиваля начнется в 14:00. На набережной Адмирала Апраксина выступят творческие личности – певцы и поэты. Они исполнят стихотворения и песни современных российских и иностранных авторов.

Отметим, что в качестве организаторов фестиваля выступают администрация Выборгского района и творческий коллектив "Крылья души". Событие призвано привлечь внимание к творчеству современных творцов, а также сохранить культурные традиции.

Ранее мы рассказали о том, что на набережной Адмирала Апраксина прозвучала "Мелодия трех морей".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО