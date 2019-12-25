На набережной Адмирала Апраксина прозвучала "Мелодия трех морей"

Концерт был посвящен работам Петра Ильича Чайковского.

В субботу, 25 июля, в Выборге прошел второй день фестиваля классической музыки "Мелодия трех морей". На праздничном концерте, посвященном творчеству Петра Чайковского, присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В ходе мероприятия глава 47-ого региона наградил победителей конкурса детского рисунка, итоги которого по традиции подводят накануне торжества.

Фестиваль полюбился жителям и гостям Выборга стал уже традиционным, в этом году проводится уже в четвертый раз. К счастью, коронавирус не помешал его проведению. отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло открытие сквера Победы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО