  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны имена погибших военных из Ленобласти, которые принимали участие в спецоперации
Сегодня, 17:32
787
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны имена погибших военных из Ленобласти, которые принимали участие в спецоперации

0 0

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил семьям погибших свои соболезнования.

Стали известны имена трех военных из Ленобласти, которые погибли в ходе спецоперации России на Украине. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба правительства 47 региона. 

Среди погибших ― рядовой Вахитов Матвей Михайлович из Приозерского района, прапорщик Савенков Юрий Алексеевич из Всеволожского района, капитан Портусь Андрей Юрьевич из Кировского района. 

Они отдали жизнь, исполняя свой воинский долг, сражаясь с националистами и неонацистами, ставшими настоящей угрозой для мира в Европе.

Александр Дрозденко.

Ранее в Ленобласти похоронили 20-летнего Павла Позанена. Он был уроженцом поселка Кикерино в Волосовском районе. 

Редакция Piter.TV выражает свои соболезнования близким погибших. 

Фото: Pexels 

Теги: военные, погибшие, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии