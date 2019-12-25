Стали известны имена погибших военных из Ленобласти, которые принимали участие в спецоперации

Стали известны имена трех военных из Ленобласти, которые погибли в ходе спецоперации России на Украине. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Среди погибших ― рядовой Вахитов Матвей Михайлович из Приозерского района, прапорщик Савенков Юрий Алексеевич из Всеволожского района, капитан Портусь Андрей Юрьевич из Кировского района.
Они отдали жизнь, исполняя свой воинский долг, сражаясь с националистами и неонацистами, ставшими настоящей угрозой для мира в Европе.
Александр Дрозденко.
Ранее в Ленобласти похоронили 20-летнего Павла Позанена. Он был уроженцом поселка Кикерино в Волосовском районе.
Редакция Piter.TV выражает свои соболезнования близким погибших.
Фото: Pexels
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