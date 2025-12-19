Сроки оплаты ЖКХ изменятся в Ленобласти с 1 марта

Переход на новую систему позволит жителям региона оплачивать коммунальные платежи без спешки, ведь зарплаты большинству поступают не ранее 10 числа.

С марта следующего года жители Ленобласти будут получать счета за коммунальные услуги пятого числа каждого месяца, а не первого, как происходило ранее. Срок оплаты сохраняется неизменным — до 15 числа. Эта мера принята для уменьшения количества просрочек по оплате ЖКУ, сообщает ЛенТВ24.

Переход на новую систему позволит жителям региона оплачивать коммунальные платежи без спешки, ведь зарплаты большинству поступают не ранее 10 числа. Данная инициатива призвана упростить процедуру расчета с поставщиками коммунальных услуг.

Единый расчетный центр Ленинградской области рекомендует пользователям пользоваться личным кабинетом на сайте или мобильном приложении для оперативного получения счетов, внесения платежей и ознакомления с состоянием своего лицевого счёта.

Фото: Piter.TV