Снежный штаб Ленобласти усилил проверки уборки снега

Снежный штаб Ленинградской области усилил контроль за качеством и сроками уборки снега во всех муниципальных образованиях региона, включая районы, округа и поселения.

В рамках инспекционных выездов специалисты проверяют состояние дорог регионального и местного значения, тротуаров, дворов, а также оценивают оперативность реагирования на обращения граждан, поступающие через онлайн-сервисы "Снежного штаба". Особое внимание уделяется проблемным адресам, о которых сообщают жители.

Кроме того, проверяется организация вывоза снега и его временного складирования, качество обработки дорог и тротуаров противогололедными средствами, а также соблюдение сроков уборки. Глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев отметил, что жители могут оставлять жалобы на недостаточную уборку снега в группе Снежного штаба в социальной сети "ВКонтакте", а также через круглосуточную диспетчерскую службу "Ленавтодора" по телефону 8 (812) 660-46-47 и специальный дорожный чат-бот.

Фото: Pxhere