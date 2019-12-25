Срок работ на Ладожском мосту на трассе "Кола" продлили до октября

Работы на Ладожском мосту в Ленобласти завершатся 11-го октября 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На мосту в составе трассы "Кола" восстанавливают конструкции деформационного шва. Планировалось завершить работы 25-го сентября, но в процессе возникла необходимость дополнительно усилить железнобетонные плиты перекрытия. Таким образом, движение по двум полосам в штатном режиме откроют 11-го октября.
На время работ для движения закрыта правая полоса в сторону Петербурга.
Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"
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