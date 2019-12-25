Срок работ на Ладожском мосту на трассе "Кола" продлили до октября

Мост находится в Кировском районе Ленобласти.

Работы на Ладожском мосту в Ленобласти завершатся 11-го октября 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту в составе трассы "Кола" восстанавливают конструкции деформационного шва. Планировалось завершить работы 25-го сентября, но в процессе возникла необходимость дополнительно усилить железнобетонные плиты перекрытия. Таким образом, движение по двум полосам в штатном режиме откроют 11-го октября.

На время работ для движения закрыта правая полоса в сторону Петербурга.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"