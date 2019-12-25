Мошенники стали выманивать сканы документов под видом "срочных услуг"

Аферисты создают сайт, tg-канал или страницу в социальных сетях, маскируясь под турагентство или визовый центр, предлагают срочные услуги и требуют предоплату.

В МВД России предупредили, что мошенники начали выманивать сканы документов под видом "срочных услуг". "Волшебные" посредники обещают сделать загранпаспорт за три дня, визу в любую страну и срочно заменить паспорт.

Аферисты создают сайт, tg-канал или страницу в социальных сетях, маскируясь под турагентство или визовый центр, предлагают срочные услуги и требуют предоплату, а также сканы всех документов. После оплаты и отправки данных "агентство" исчезает.

Ваши данные используют для оформления электронных кошельков и других финансовых инструментов. Такие кошельки применяют для дропперства – когда операции с незаконными деньгами проводят не на свои документы, а на данные ничего не подозревающих людей. В итоге вы можете быть внезапно "замешаны" в преступную схему, хотя сами ничего не делали. Пресс-служба МВД

