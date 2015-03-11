  1. Главная
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в интернете
Сегодня, 8:35
В МВД России рассказали, как аферисты обманывают детей в интернете. Речь идет о незаконном контакте: это когда взрослый начинает общение в сети, чтобы постепенно установить близкие отношения и в итоге использовать ребенка в сексуальных целях.

Злоумышленники ищут жертв в социальных сетях, различных чатах, на форумах и сайтах знакомств, а также в комментариях, игровых чатах и на стримах. Опасное общение часто начинается с обычного безобидного диалога. 

Незаконный контакт – не просто странная переписка, а потенциально уголовно наказуемое поведение взрослого. Чем больше мы знаем о таких схемах, тем легче вовремя их распознать и защитить детей. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее в МВД россиян предупредили о новой схеме мошенников с "помощью" в оформлении микрозайма. 

Фото: pxhere 

