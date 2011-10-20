Глава Минстранса заявил о наличии всех необходимых средств для строительства ВСМ

Андрей Никитин уточнил, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

Министр транспорта России Андрей Никитин поделился в эфире программы "Вести" с ведущей Наилей Аскер-заде, что на сегодняшний день имеется вся необходимая финансовая база для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Никитин уточнил, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Здесь присутствуют как бюджетные, так и внебюджетные средства, причем большая доля финансирования приходится на частный сектор — около 70%. То есть вклад государства составляет приблизительно треть.

Никитин также обратил внимание на тот факт, что максимальная эффективность и комфортабельность скоростного железнодорожного транспорта зависят от множества нюансов, поэтому окончательная доводка конструкции станет возможной только после введения поезда в эксплуатацию, запланированного на 2027 год.

Министром отдельно было упомянуто, что в разработке и производстве элементов инновационного поезда участвуют около 150 отечественных предприятий.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"