Глава Минстранса заявил о наличии всех необходимых средств для строительства ВСМ

Министр транспорта России Андрей Никитин поделился в эфире программы "Вести" с ведущей Наилей Аскер-заде, что на сегодняшний день имеется вся необходимая финансовая база для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ).
Никитин уточнил, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Здесь присутствуют как бюджетные, так и внебюджетные средства, причем большая доля финансирования приходится на частный сектор — около 70%. То есть вклад государства составляет приблизительно треть.
Никитин также обратил внимание на тот факт, что максимальная эффективность и комфортабельность скоростного железнодорожного транспорта зависят от множества нюансов, поэтому окончательная доводка конструкции станет возможной только после введения поезда в эксплуатацию, запланированного на 2027 год.
Министром отдельно было упомянуто, что в разработке и производстве элементов инновационного поезда участвуют около 150 отечественных предприятий.
Ранее мы сообщили о том, что КГИОП согласовал снос неохраняемых зданий для строительства ВСМ в центре Петербурга.
Фото: пресс-служба АО "РЖД"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все