Средняя зарплата в Петербурге почти достигла 118 тыс. рублей

За первые 6 месяцев 2025 года среднемесячный оклад жителей Петербурга составил 117,9 тыс. рублей, свидетельствуют данные статистики, представленные Петростатом 30 октября. Годовой прирост заработной платы составил 12,9%. Средняя заработная плата в Ленинградской области достигла 91,1 тыс. рублей.

Самые высокие доходы отмечены у работников отрасли добычи полезных ископаемых — их средняя зарплата за указанный период составила 282,9 тыс. рублей. Наименьшие выплаты характерны для сотрудников почтовой службы и курьеров, чья средняя месячная оплата труда равна 49,2 тыс. рублей.

Наиболее высоко оплачиваемыми являются работники Приморского района, где в июне средние показатели заработка (без учёта малых предприятий) достигли 192,4 тыс. рублей. Жители Красносельского района занимают последнюю строчку рейтинга, имея среднюю зарплату в размере 113,2 тыс. рублей.

В Ленинградской области наибольшие зарплаты зафиксированы у представителей водного транспорта — их средний заработок за первое полугодие составил 149,8 тыс. рублей. Аналогично ситуации в Петербурге, самыми низкооплачиваемыми остаются сотрудники почтового ведомства и курьерских служб, однако их заработная плата (50,3 тыс. рублей) превышает аналогичный показатель столичных коллег. Наибольшее вознаграждение получали жители Кингисеппского района, где среднее жалование составило 145,9 тыс. рублей, тогда как самый низкий доход наблюдался у жителей Лодейнопольского района — 67,5 тыс. рублей.

