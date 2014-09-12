В сентябре в Петербурге средняя зарплата составила около 102 тыс. рублей

Лидерами стали специалисты области добычи полезных ископаемых (232,3 тыс. рублей).

В сентябре текущего года в Петербурге средняя заработная плата составила 101,9 тыс. рублей. Соответствующие данные привели в Петростате.

Также отмечается, что реальный доход в первом месяце осени достиг 101,3% к уровню августа, а 103,2% – к сентябрю 2023 года.

Больше остальных заработали специалисты области добычи полезных ископаемых (232,3 тыс. рублей), следующими стали сотрудники сферы воздушного и космического транспорта (192,9 тыс. рублей) и водного (185,7 тыс. рублей).

Увеличился доход у работников в отраслях культуры, спорта, организации досуга (+121,4%), строительства (+119,8%), гостиничной сферы (+119,1%).

Ранее мы рассказывали о том, что за год спрос на педиатров в Петербурге вырос на 35%.

Фото: Piter.TV