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В сентябре в Петербурге средняя зарплата составила около 102 тыс. рублей
Сегодня, 10:56
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В сентябре в Петербурге средняя зарплата составила около 102 тыс. рублей

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Лидерами стали специалисты области добычи полезных ископаемых (232,3 тыс. рублей).

В сентябре текущего года в Петербурге средняя заработная плата составила 101,9 тыс. рублей. Соответствующие данные привели в Петростате. 

Также отмечается, что реальный доход в первом месяце осени достиг 101,3% к уровню августа, а 103,2% – к сентябрю 2023 года. 

Больше остальных заработали специалисты области добычи полезных ископаемых (232,3 тыс. рублей), следующими стали сотрудники сферы воздушного и космического транспорта (192,9 тыс. рублей) и водного (185,7 тыс. рублей). 

Увеличился доход у работников в отраслях культуры, спорта, организации досуга (+121,4%), строительства (+119,8%), гостиничной сферы (+119,1%). 

Ранее мы рассказывали о том, что за год спрос на педиатров в Петербурге вырос на 35%. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петростат, средняя зарплата
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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