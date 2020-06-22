За год спрос на педиатров в Петербурге вырос на 35%

Также увеличились зарплаты.

В Петербурге растут спрос и зарплата педиатров. К такому выводу в преддверии профессионального праздника, который отмечается 20 ноября, пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, с января по октябрь текущего года работодатели по РФ разместили на hh.ru около 12 тыс. вакансий для педиатров. Регионами-лидерами по спросу на этих специалистов за 10 месяцев стали Москва (14%), Московская область (11%) и Петербург (7%). В Северной столице востребованность за год выросла сразу на 35%.

На 28% увеличились и предлагаемые зарплаты по стране – до 84 тыс. рублей. В городе на Неве работодатели также нарастили возможный доход педиатров на 23% – до 79,8 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за год спрос на услуги специалистов по контент-маркетингу увеличился на 1299%.

Фото: Piter.TV