В Петербурге за год спрос на услуги специалистов по контент-маркетингу увеличился на 1299%

Помимо этого, увеличился интерес и к услугам фрилансеров, которые пишут сценарии, снимают и монтируют "вирусные" видео.

Аналитики "Авито Услуг" выяснили, как за год изменился спрос на услуги специалистов в сферах SMM, пиара и маркетинга в Петербурге. Об этом стало известно Piter.TV 12 ноября.

Бизнес активно развивает SMM-направление: для многих предпринимателей это основной канал коммуникации с аудиторией. В октябре текущего года услуги таких специалистов стали популярнее у заказчиков на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также значительно вырос спрос на специалистов по настройке и запуску таргетированной рекламы. Эти услуги стали востребованнее на 535% за год, а предложение от исполнителей увеличилось на 128%.

Кроме того, на 48% вырос интерес к менеджерам по работе с блогерами.

Такие специалисты помогают запустить рекламу у блогеров как бесплатно – по бартеру, в обмен на товар или услугу, так и за деньги. Они берут на себя следующие задачи: выбор площадки и инфлюенсеров, проверка аккаунтов на накрутки, переговоры с блогерами, контроль выхода публикаций и сбор статистики по итогам рекламных кампаний. Пресс-служба "Авито Услуг"

Помимо этого, увеличился интерес и к услугам фрилансеров, которые пишут сценарии, снимают и монтируют "вирусные" видео. За год спрос на создание такого контента вырос на 82%, а предложение от рилсмейкеров – на 95%.

На привлечение трафика на сайт и рост продаж работает контент-маркетинг. В прошлом месяце предприниматели стали на 1299% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаться к специалистам, помогающим развивать в компаниях это направление.

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