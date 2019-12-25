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Врача-педиатра из Приморского района признали лучшим педиатром страны
Сегодня, 20:40
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smirenny

Врача-педиатра из Приморского района признали лучшим педиатром страны

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Победителем в номинации "Лучший участковый педиатр" стала Екатерина Ткачева, врач детской поликлиники №30.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что врач-педиатр Екатерина Ткачева из детской поликлиники №30 Приморского района стала лучшим врачом-педиатром в России. 

Екатерина Ткачева окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию в 2006 году. В профессии почти 13 лет. В СПб ГБУЗ "Детская поликлиника № 30" работает с  октября 2007 года. На ее участке 1115 детей от 0 до 18 лет.

Отмечается, что также 8 врачей стали победителями в номинациях Всероссийского конкурса врачей. Всего поступило 526 работ по 36 номинациям. Напомним, что конкурс врачей проводится с 2011 года. 

Ранее мы писали, что в Петербурге выбрали финалистов конкурса на создание памятника врачам.

Фото: Piter.TV

Теги: врач-педиатр, всероссийский конкурс врачей, конкурс врачей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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