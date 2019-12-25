Врача-педиатра из Приморского района признали лучшим педиатром страны

Победителем в номинации "Лучший участковый педиатр" стала Екатерина Ткачева, врач детской поликлиники №30.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что врач-педиатр Екатерина Ткачева из детской поликлиники №30 Приморского района стала лучшим врачом-педиатром в России.

Екатерина Ткачева окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию в 2006 году. В профессии почти 13 лет. В СПб ГБУЗ "Детская поликлиника № 30" работает с октября 2007 года. На ее участке 1115 детей от 0 до 18 лет.

Отмечается, что также 8 врачей стали победителями в номинациях Всероссийского конкурса врачей. Всего поступило 526 работ по 36 номинациям. Напомним, что конкурс врачей проводится с 2011 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге выбрали финалистов конкурса на создание памятника врачам.

Фото: Piter.TV