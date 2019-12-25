В мае в Петербурге средняя температура составила +10 градусов

Более холодным остался только 2017 год, со среднемесячной температурой +9,4 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги прошедшего мая. По его наблюдениям, это была долгая затяжная весна с постоянной отрицательной аномалией в большинстве дней месяца.

Средняя за месяц температура воздуха составила +10 градусов. Более холодным остался только 2017 год, со среднемесячной температурой +9,4 градуса. Из ближайших холодных лет прошлого века можно отметить 1999 год с температурой +7,7. Ну а самый холодный май (+6,1 градуса) был в 1909 году. Александр Колесов, синоптик

По словам синоптик, в мае выпало мало осадков, 52% от нормы. Количество солнечных часов в мае составило 252, что тоже чуть меньше средних значений. И только 30 мая стало самым теплым днем в Северной столице с начала года.

В первый день лета, как и обещали, солнечно и тепло. Температура воздуха в Петербурге повысится до +22…+23 градусов.

Фото: Piter.tv