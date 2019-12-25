В Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Ипатов"

Это современное судно станет частью обновленного отечественного флота Русской рыбопромышленной компании.

В среду, 1 июля, в Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Ипатов". Это современное судно станет частью обновленного отечественного флота Русской рыбопромышленной компании, пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту Петербурга.

Председатель ведомства, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил, что судостроение является одной из ключевых отраслей экономики города и предметом особой гордости. Отрасль формирует свыше 20% машиностроительного комплекса города. В рамках губернаторской программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" до 2030 года продолжится поддержка модернизации верфей, развитие производства и подготовка молодых специалистов, подчеркнул он.

В ходе церемонии Поляков вручил благодарности Губернатора Санкт-Петербурга руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и "Адмиралтейских верфей" за значительный вклад в развитие отечественного судостроения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали подъём затонувшего буксира "Капитан Ушаков".

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга