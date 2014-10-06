В январе спрос на услуги экскурсоводов в Петербурге вырос почти на 50%

Экскурсоводы могут рассчитывать на заработную плату в размере 100 000 рублей в месяц.

Исследования, проведенные экспертами Авито Работы и Авито Услуг к Дню экскурсовода, показали, что в Петербурге экскурсоводы могут рассчитывать на заработную плату в размере 100 000 рублей в месяц. При этом в январе 2025 года спрос на услуги экскурсоводов возрос на 48% по сравнению с прошлым годом.

Рост интереса к экскурсиям по Петербургу свидетельствует о возрастающем туристическом потенциале города. Rоличество предложений индивидуальных экскурсий в январе 2025 года увеличилось на 48% по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена индивидуальной экскурсии начинается от 4000 рублей и зависит от продолжительности и маршрута тура.

Туристы также проявляют повышенный интерес к групповым экскурсиям. Спрос на такие туры в январе 2025 года вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Групповые экскурсии представляют собой более экономичный вариант осмотра достопримечательностей, при этом стоимость услуг стартует от 2000 рублей.

Авито Работа подготовила обзор актуальных вакансий для экскурсоводов в Петербурге:

Вакансия предполагает полную занятость с заработной платой от 100 000 рублей в месяц. От кандидатов требуется опыт работы не менее трех лет. Обязанности включают проведение индивидуальных и групповых экскурсий (до 10 человек) по различным маршрутам города и музеям. Экскурсии продолжаются 1,5 часа. Необходимое образование — среднее профессиональное или высшее с дополнительным образованием в сфере экскурсоведения.

Эта позиция предусматривает оплату в размере 6000—8000 рублей за смену. График работы гибкий, что делает эту должность удобной для студентов и тех, кто ищет возможность совмещения работы с учебой. Работодатель предлагает обучение для новичков. Основные обязанности включают проведение 2-3 групповых экскурсий ежедневно, в том числе по дворам, парадным и коммунальным квартирам, а также обзорных экскурсий с официальных смотровых площадок.

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Фото: Piter.TV