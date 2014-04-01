Спрос на такси в Петербурге возрос на 3% с начала года

По данным Росстата, средняя стоимость километра поездки на такси в феврале составила 45,28 рубля, что на 10,9% больше, чем годом ранее.

С начала года в Петербурге спрос на услуги такси увеличился на 3%, сообщает "КоммерсантЪ" 1 апреля.

В то же время общее количество поездок по всей стране снизилось на 2% из-за мягкой зимы, благодаря чему многие жители предпочли общественный транспорт, такой как автобусы, троллейбусы и трамваи. Тем не менее, в Москве и Петербурге увеличилось количество заказов такси, связанное с высокой деловой активностью.

Эксперты заметили, что рост стоимости поездок начал замедляться. Средний чек за поездку в Петербурге с начала 2025 года вырос на 9% и составил 630 рублей, в Москве — на 8% до 825 рублей, а в среднем по России — на 7% до 616 рублей.

По данным Росстата, средняя стоимость километра поездки на такси в феврале составила 45,28 рубля, что на 10,9% больше, чем годом ранее. До этого рост цен составлял 29,9%. В Санкт-Петербурге темпы роста цен снизились с 11,3% до 10,4%, а в Москве — с 72,8% до 9,4%.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов по информационной безопасности в Петербурге подскочил на 15%.

Фото: Piter.TV