Спрос на потребительские кредиты Сбербанка вырос в 1,5 раза

Оформить и получить кредит можно не выходя из дома.

За первые семь месяцев 2021-го года Сбербанк в Петербурге выдал более 270 тысяч потребительских кредитов. Это на 53% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Общий объем выдачи составил 71,6 млрд рублей — прирост 41%. 70% клиентов предпочли открыть кредиты онлайн. Подать заявку можно в мобильном приложении или на сайте банка. Решение занимает от двух минут.

Также оформить и получить кредит можно в офисе Сбербанка. Сотрудники помогут вам рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа и ответят на все вопросы.

В среднем, сумма потребительского кредита в Петербурге составляет порядка 260 тысяч рублей. В основном, люди берут их на крупные покупки. Это зачастую выгоднее долгого накопления, тем более что условия получения такого займа в Сбербанке постоянно оптимизируются и становятся более комфортными. Для мелких бытовых трат клиенты предпочитают кредитную карту, с ней при грамотном использовании можно управлять финансами без дополнительных расходов на проценты и даже получать бонусы. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения – 8,9% годовых. Наиболее выгодные условия предлагаются клиентам, которые получают пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке. Прежде всего это касается кредитов на срок до одного года. Более подробные условия размещены на сайте банка.

Фото: Piter.TV