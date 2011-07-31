Активность на первичном рынке жилья Петербурга растет второй месяц подряд

На вторичном рынке ситуация в июле осталась практически неизменной и продемонстрировала стагнацию.

В июле 2026 года в Петербурге зафиксирован рост спроса на новостройки. Управление Росреестра по городу зарегистрировало 3383 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Этот показатель на 7,4% превышает результаты июня, когда было оформлено 3151 соглашение.

Текущая статистика демонстрирует положительную динамику на первичном рынке недвижимости уже второй месяц кряду. Напомним, что в июне число зарегистрированных ДДУ также показало резкий скачок — оно увеличилось на 59% по сравнению с маем, поднявшись с 1981 до 3151 сделок. Всего за первые семь месяцев 2026 года в Петербурге заключили 21 951 договор долевого участия.

На вторичном рынке ситуация в июле осталась практически неизменной и продемонстрировала стагнацию. Росреестр зафиксировал 9063 перехода прав собственности на жилье по договорам купли-продажи и мены против 9069 месяцем ранее. Таким образом, количество сделок снизилось всего на шесть единиц, или менее чем на 0,1%.

Фото: Piter.TV