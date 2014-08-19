За месяц выдача кредитных карт в Петербурге упала на 20%

В ноябре объем одобренных лимитов по платёжным средствам составил 9,79 миллиардов рублей, что на 14% меньше, чем в октябре.

В ноябре банки Петербурга выпустили 63 100 кредитных карт, что на 20% меньше, чем в прошлом месяце. ОКБ продолжает говорить о сокращении числа выдаваемых кредитных карт.

В ноябре объем одобренных лимитов по платёжным средствам составил 9,79 миллиардов рублей, что на 14% меньше, чем в октябре. Средний размер лимита по кредитным картам вырос на 7% — до 155 тысяч рублей.

В общем объеме по России за ноябрь было открыто 1,57 миллиона соглашений на кредитные карты с общей суммой одобренных лимитов 206,75 миллиардов рублей. Объём одобренных лимитов упал на 32% по сравнению с октябрьскими цифрами.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябре средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге достигла 2,2 млн рублей.

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