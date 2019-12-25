В ноябре средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге достигла 2,2 млн рублей

В масштабах всей страны средние цены на автомобили с пробегом также не изменились по сравнению с октябрём, хотя в годовом исчислении они снизились на 9% относительно ноября прошлого года, составив 2,01 млн рублей.

Аналитики платформы Авто.ру провели исследование, которое показало, что средняя стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет в Петербурге и Ленобласти в ноябре сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 2,2 миллиона рублей. При этом некоторые модели иномарок существенно потеряли в цене.

Средний показатель стоимости подержанных машин в регионе остался неизменным и составил 2,2 млн рублей. В масштабах всей страны средние цены на автомобили с пробегом также не изменились по сравнению с октябрём, хотя в годовом исчислении они снизились на 9% относительно ноября прошлого года, составив 2,01 млн рублей. Доля предложений отечественных марок составляет 14%, лидирующие позиции занимают автомобили производства Германии (22%), Японии (21%) и Южной Кореи (17%). Около трети предложений сосредоточены в диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей, ещё 30% приходятся на сегмент от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Изменение средних цен по отдельным моделям в ноябре было незначительным, максимальный разброс составил 4%. Среди моделей, которые продемонстрировали наибольший рост цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оказались Lada 2113 (15,6%, 237 тысяч рублей) и Nissan Note (13,4%, 819 тысяч рублей). Третье место заняла Lada 2115 (13,3%, 219 тысяч рублей).

Наиболее значительное падение средней стоимости зафиксировано у Mercedes-Benz G-класса. Далее в списке наиболее подешевевших моделей идут:

Mercedes-Benz G-класс (-15,1%, 8,5 млн рублей); Mercedes-Benz Vito (-12,8%, 3,85 млн рублей); Mini Clubman (-12,3%, 2 млн рублей); Lifan X50 (-12,2%, 458 тысяч рублей); Kia Cerato (-11,6%, 1 млн рублей).

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Фото: Piter.TV