В Петербурге растет спрос на специалистов: за месяц появилось более 95 тысяч новых вакансий

Наибольший прирост вакансий наблюдается в сфере закупок — количество предложений выросло на 29%.

За последний месяц петербургские работодатели разместили на hh.ru свыше 95 тысяч новых вакансий. По сравнению с началом года спрос на кадры увеличился на 12%, свидетельствуют данные сервиса.

Наибольший прирост вакансий наблюдается в сфере закупок — количество предложений выросло на 29%. На втором месте — индустрия спорта, фитнеса и красоты (+27%), на третьем — маркетинг, реклама и PR (+24%). Также высокий спрос отмечается среди топ-менеджеров (+24%), бухгалтеров и юристов (+23%).

В целом на рынке труда Петербурга весной этого года заметна высокая активность работодателей. Лишь в двух профессиональных сферах зафиксировано снижение спроса на новых сотрудников — в сфере обслуживания и у транспортных компаний. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад

В то же время снижение числа вакансий зафиксировано в транспортной отрасли (-6%) и среди обслуживающего персонала (-1%).

Средний уровень зарплат по сферам в Петербурге (рублей):

– Топ-менеджмент – 150 000

– Консалтинг, инвестиции – 121 306

– Автобизнес – 120 000

– IT, строительство, сельское хозяйство – около 100 000

– Закупки, маркетинг, продажи – около 90 000

– Юриспруденция, финансы – 82 000–89 000

Фото: unsplash