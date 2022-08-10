Спрос на бухгалтеров с цифровыми навыками вырос в Петербурге

В январе-октябре 2025 года в Северо-Западном федеральном округе появилось около 29,1 тысячи предложений о трудоустройстве бухгалтера.

Сервис онлайн-вакансий hh.ru опубликовал исследование, показывающее значительное повышение спроса на петербургских бухгалтеров, обладающих компетенциями в сфере цифровой обработки данных. Так, популярность бухгалтеров, умеющих работать с системой маркировки "Честный знак", повысилась в 4,2 раза за последние три года.

Помимо этого, заметно повысилось желание работодателей видеть в сотрудниках знания и опыт работы с различными платформами автоматизации учета и документооборота. Например, число вакансий, где указывается необходимость владения программой "1С: ERP", выросло на 129%, "1С: Документооборот" — на 68%, а "1С: Бухгалтерия" — на 58%. Растёт востребованность и специалистов, знакомых с облачными решениями: потребность в кадрах, умеющих обращаться с системой "Битрикс24", увеличена на четверть.

В январе-октябре 2025 года в Северо-Западном федеральном округе появилось около 29,1 тысячи предложений о трудоустройстве бухгалтера, причем большинство из них, а именно 20,7 тысячи, размещены в Петербурге. Зарплата среднего специалиста данной профессии в Северной столице за тот же период увеличилась с 83,2 тыс. рублей до 91,2 тыс. рублей.

