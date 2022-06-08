Решение Сбера поможет бизнесу лучше прогнозировать поведение клиентов

Разработчикам стала доступна программная библиотека для прогнозирования временных рядов.

Центр Практического Искусственного Интеллекта Сбербанка открыл доступ к программной библиотеке TSForesight для прогнозирования временных рядов. Эта методика позволяет компаниям предсказывать динамику и будущие значения различных финансовых и операционных показателей, а также предугадывать действия клиентов и в результате принимать более эффективные бизнес-решения. Об этом на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Временной ряд отображает значения изменяющихся характеристик, зафиксированные в определенные моменты времени. Примерами могут служить ежедневные цены на акции, ежемесячные объёмы продаж компании, ежегодная численность населения страны и так далее. Анализ временных рядов позволяет изучить динамику данных по прошествии определённого периода, обнаружить скрытые тенденции и закономерности, а также сделать прогноз.

Библиотека даёт пользователям возможность сравнивать различные стратегии моделирования временных рядов на несколько точек вперёд, что позволяет находить оптимальные варианты решения рабочих задач разного уровня и масштаба. В Сбере уже используют библиотеку для прогнозирования различных сценариев, включая доход от клиентских сделок, количество заявок на устройства самообслуживания, спрос на программное обеспечение и другие направления.

Функционал библиотеки также дает возможность проводить обучение ML моделей и нейронных сетей. Разработчики смогут как совершенствовать собственные решения, так и использовать готовые SOTA-архитектуры, что в сочетании с разнообразными стратегиями и методами препроцессинга делает библиотеку TSForesight эффективным инструментом для решения различных задач с помощью современных методов анализа временных рядов.

Открытый доступ к инструментам прогнозирования временных рядов и развитие исследований в этой области позволят компаниям принимать лучшие решения и оптимизировать бизнес-процессы. В этом контексте наша библиотека выделяется среди других подобных инструментов благодаря своему широкому выбору стратегий, моделей и методов предварительной обработки данных. Использование TSForesight даст бизнесу возможность точнее анализировать предпочтения клиентов и предлагать им наиболее подходящие товары и услуги. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Сбер регулярно делится результатами своих исследований в области AI со всеми желающими. Для разработчиков в открытом доступе представлены такие библиотеки, как LightAutoML, RePlay, PyTorch-LifeStream, Py-Boost и другие.

Фото: Piter.tv