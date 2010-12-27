Медик рассказал, как победить осеннюю хандру

Во время рабочего дня стоит пить больше зеленого чай, есть фрукты и орехи.

Побороть осеннюю хандру и сонливость помогут утренние упражнения, зеленый чай и бодрящие ароматические масла. Об этом АГН "Москва" сообщил специалист Депздрава Андрей Тяжельников.

Специалист посоветовал начинать утро с зарядки, так как упражнения помогут насытить кровь кислород и проснуться. При отсутствии хронических заболеваний также полезен контрастный душ. Перед утренним кофе Тяжельников посоветовал выпивать стакан воды, а после завтрака - свежий апельсиновый сок.

Во время рабочего дня стоит пить больше зеленого чай, есть фрукты и орехи. Также бодрость придают ароматические масла. Специалист рассказал, что можно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол.

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