ЛДПР в Санкт-Петербурге предложила способ борьбы с молодёжной безработицей

С какими проблемам сталкивается молодёжь при поиске первой работы, выясняли на круглом столе в региональном отделении ЛДПР. Мероприятие формата "открытый микрофон" собрало выпускников, работодателей и представителей образовательных учреждений города.

Участники отметили, что высшее образование не всегда гарантирует трудоустройство по специальности из-за устаревших программ обучения и недостаточной связи с практикой. Однако именно отсутствие диплома зачастую становится камнем преткновения для реализации навыков и талантов молодых специалистов.

Особую сложность представляет зачёт трудового стажа по профилю, который начинают учитывать только с момента получения диплома о высшем образовании. Наиболее остро этот вопрос стоит на государственной службе и в бюджетных учреждениях.

По мнению первого заместителя председателя петербургского отделения ЛДПР Ивана Есипова, хорошим стимулом для привлечения молодых кадров и создания условий для их карьерного роста станет изменение этой нормы.

ЛДПР предлагает начинать считать стаж с момента первого трудоустройства или стажировки независимо от того, есть ли у сотрудника диплом. Кроме того, мы знаем, как много толковых и одарённых молодых людей активно развивают частный сектор экономики, а также хотят прийти в государственные учреждения, не имея при этом диплома о высшем образовании. Наша инициатива должна заинтересовать и этот пласт молодёжи. Иван Есипов, первый заместитель председателя петербургского отделения ЛДПР

Эксперты полагают, что инициатива ЛДПР о начислении стажа с момента первого трудоустройства может стать одним из факторов, способствующих преодолению безработицы среди молодёжи.

Талантливые и целеустремленные молодые люди могут внести значительный вклад в развитие как частного сектора, так и государственных учреждений, и важно дать им такой шанс. В выигрыше останутся все. Ведь успешная молодежь — это залог процветания нашей страны. Поддерживая такие инициативы, мы создаём будущее, в котором молодое поколение сможет реализовать свои мечты и идеи, внося свой вклад в развитие общества. Игорь Шумилин, лектор Всероссийского общества "Знание", участник СВО

По итогам круглого стола было подготовлено обращение к председателю ЛДПР Леониду Слуцкому с предложением выступить с этой инициативой в Государственной Думе РФ, чтобы закрепить её на законодательном уровне.

Фото: из личного архива Ивана Есипова