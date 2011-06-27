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В житковской школе провели капитальный ремонт спортивного зала

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Зал преобразился до неузнаваемости.

В житковской школе завершили ремонт спортзала. В нем сделали новые раздевалки, душевые, обновили напольное покрытие, установили светодиодное освещение.

Также в зале появилось новое оборудование. Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко призвал ребят активно заниматься спортом, потому что он неразделим с современной жизнью.

Ремонт провели в рамках национального проекта "Образование". На него потребовалось более 4,5 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджета. 

Для того, чтобы стать участником нацпроекта, необходимо, чтобы на базе школы работал спортивный клуб. В житковской школе — это клуб "Вершина". Он существует уже 7 лет. В клубе можно заниматься сразу же несколькими видами спорта. 

В самой школе тоже недавно сделали косметический ремонт. Это единственное учреждение в Ленинградской области, в котором отопление — геотермальное. 

Видео: МГ "Наш город"

Теги: спортзал, спортивное оборудование, школа
Категории: Выборг, Лента новостей,

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