Пиотровский хочет возродить Музей спорта в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский предложил возродить в Петербурге Музей спорта. Такой существовал в конце XX века, но в начале 2000-х годов был расформирован.
В Музее спорта на Миллионной, 22 была почти тысяча подлинных раритетов, в том числе олимпийские и международные награды советских-российских спортсменов, первые знаки отличия комплекса ГТО.
Пиотровский решил провести на странице в "ВКонтакте" опрос на тему "как выглядит идеальный спортивный музей?". За прошедшие 19 часов с начала опроса лидирует вариант "Подлинные экспонаты и награды спортсменов". Отдать свой голос можно сразу же за несколько вариантов.
Фото: Piter.TV
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