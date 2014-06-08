На Комендантском проспекте построят новый спортивный комплекс с бассейном

Проект уже получил одобрение городского Комитета по градостроительству и архитектуре.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на Комендантском проспекте (участок 1, юго-западнее пересечения с рекой Каменкой) планируется строительство современного спортивного комплекса. Новый объект сможет одновременно принимать до 550 посетителей, рассказал портал "Строительный Петербург".

В комплексе оборудуют бассейн, банный комплекс и многофункциональный спортивный зал. Для посетителей предусмотрят удобную парковку под навесом, а территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.

Проект уже получил одобрение городского Комитета по градостроительству и архитектуре. Строительство нового спортивного комплекса повысит доступность спортивной инфраструктуры для жителей развивающегося Приморского района и создаст новые возможности для занятий спортом и активного отдыха.

Также в Приморском районе появится современный медицинский комплекс.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре