В здании Пробирной палаты на канале Грибоедова разместят спорткомплекс

Объект сдадут в III квартале 2025 года.

В историческом здании Пробирной палаты на канале Грибоедова, которое восстанавливают, разместится спорткомплекс для петербуржцев. Об этом 4 декабря сообщили в Смольном.

Ход работ на объекте проверили губернатор города Александр Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев. Здание было почти разрушено – осталась только стена, выходящая на Казанскую улицу. На его месте создается современный многофункциональный спортивный комплекс, включающий по проекту плавательный и гребной бассейны, тренажерные и спортивные залы, медицинский кабинет. Реконструкцию проводят на внебюджетные средства.

А рядом со зданием находится одна из старейших школ Северной столицы – лицей №211 имени Пьера де Кубертена. Концепцию будущего спорткомплекса создавали с учетом пожеланий руководства и учащихся.

Уже завершены работы по сооружению фундамента, стен и колонн подвала, стартовало обустройство первого этажа. Объект сдадут в III квартале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что на берегу Невы построили школу на 1,6 тыс. мест.

Фото: пресс-служба Смольного