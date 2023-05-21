Болеть по наследству: четверть фанатов спорта из Санкт-Петербурга не выбирали любимый клуб

Только 22% болельщиков самостоятельно выбрали любимую команду в соответствии с личными предпочтениями. Треть фанатов сделала выбор в пользу любимой команды из-за увлечений друзей, а для четверти болельщиков на выбор любимого клуба оказали влияние родители или близкие родственники, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного компанией OLIMPBET методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс спортивных болельщиков из крупных городов России и в том числе из Санкт-Петербурга.

Опрос OLIMPBET показал, что на 30% петербургских болельщиков оказывали влияние предпочтения близких родственников или друзей при выборе любимого спортивного клуба. Из них 69% выбрали любимый клуб в возрасте от 7 до 15 лет, а каждый пятый – с 15 до 25 лет. При этом 5% всех участников опроса из Санкт-Петербурга, из-за попыток приобщить их к определенной команде, принципиально начали болеть за другой клуб.

Болельщики, которые поддались влиянию близких при выборе любимого клуба, в трети случаев все же были впечатлены эффектным выступлением команды, а каждый пятый (19%) принял позицию большинства. На вопрос о том, как бы они поступили, если бы друзья или родственники не пытались привить им любовь к определенному клубу, свыше трети респондентов (35%) ответили, что в любом случае не изменили бы своего решения.

Почти три четверти (73%) готовы активно участвовать в продолжении династии болельщиков своей любимой команды, влияя на "правильный выбор" своих детей, родственников и знакомых.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в сентябре 2025 года среди 1260 любителей спорта – жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.

Фото: unsplash (Kyle DeSantis)