РПЛ ищет титульного спонсора на ближайшие четыре сезона

Компания получит ряд маркетинговых прав и привилегий.

Ассоциации футбольных клубов "Российская Премьер-Лига" ищет Титульного спонсора Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезонов с 2022 по 2026 год. Кандидатуру контрагента определят в ходе торгов Российского аукционного дома.

Победитель торгов сможет интегрировать свой бренд в официальное название Чемпионата, получит ряд маркетинговых прав и привилегий. Например, компания сможет размещать спонсорскую рекламу в трансляциях Чемпионата в эфире канала "Матч ТВ", размещать рекламы спонсора в местах проведения матчей.

Круг потенциальных претендентов ограничен закрытым списком банков, получивших предложение от Организатора процедуры. Начальная цена составляет 4,2 млрд рублей, минимальный шаг — 100 млн рублей. Детали проведения торгов можно узнать на сайте РАД.

Заявки принимаются до 21 апреля.

Фото: Piter.tv