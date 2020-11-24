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Молодежный парламент Петербурга выбрал председателя
Сегодня, 15:00
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Молодежный парламент Петербурга выбрал председателя

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Совещательный орган решили создать в этом году.

Молодежный парламент Петербурга выбрал себе спикера. Большинство голосов получил выпускник СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Агафонов. Первое заседание прошло 23 сентября.

На заседании выбрали секретаря, пресс-секретаря. Ими стали Евгений Бойцов и Никита Капитонов. 

В планах работы Молодежного парламента — организация встреч с депутатами, проведение лекций, подготовка к спортивным турнирам, форумам, культурным мероприятия, открытые уроки в школах по профориентации. 

По словам Агафонова, он уверен, что предстоящие 2 года будут насыщенными и продуктивными. 

В Молодежный ЗакС вошли 50 человек. 18 из них были выдвинуты партиями, а 32 прошли в результате конкурса. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: молодежный парламент, спикер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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