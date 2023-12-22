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Спектакль "Семья в подарок"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Семья в подарок"

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Комедию покажут 27 марта в "Балтийском доме". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрителям предлагают увидеть комедию по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". На свой бенефис петербуржцев приглашает Народная артистка России блистательная Татьяна Пилецкая. Насладитесь ироничным, душевным и смешным спектаклем о любви, семейных отношениях и мечте. 

Сюжет комедии напоминает волшебную сказку. Мама Софья Ивановна мечтает выдать дочь замуж и о вечной жизни Чарльза Диккенса — уж очень ей хочется прочитать его новые книги. У обаятельной и остроумной героини есть взрослая дочь Таня — недурна собой, умна и в молодости даже имела несколько бурных романов. Теперь она живет с мамой, варит ей кашу и читает вслух книги. Они живут спокойно и мирно. Но однажды к ним в дверь постучался незнакомец по имени Игорь, который шел на свидание к подружке и перепутал адрес. Ирония судьбы! Как же изменится жизнь женщин с появлением в их "женском царстве" мужчины?

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"

 

Теги: комедия, семья в подарок, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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